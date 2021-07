Oroszország nem a túlzottan törvénytisztelő autóvezetőkről híres, nap mint nap kerülnek ki a világhálóra olyan videók, ahol jobbról, a leállósávban vagy akár a járdán előznek a sorukat kivárni képtelenek.

Most az egyikük kétszeresen is megjárta: útját előbb egy terepjáró torlaszolta el, majd amikor felháborodásában kipattant az autójából, a másik jármű utasai is színre léptek, aminek hamar verekedés lett a vége.

A szabálytalankodó autós a jövőben alighanem kétszer is meggondolja, hogy megszegje-e a közlekedési szabályokat, és az eset talán másokat is jobb belátásra bír.