Az orosz elnök a haditengerészet napja alkalmából, Szentpétervárott rendezett parádén beszélt.

Képesek vagyunk észlelni bármilyen ellenséget a víz alatt, a vízen, valamint a levegőben is, és ha kell, akkor megelőzhetetlen csapást tudunk végrehajtani vele szemben

– fogalmazott Vlagyimir Putyin.

Putyin ezzel arra utalt, hogy június végén egy brit romboló a Krím-félsziget közelében haladt el és – az oroszok értelmezése szerint – provokálta őket. A hadihajó felé figyelmeztető lövéseket adtak le, valamint bombákat dobtak le a hadihajó útjába.

A britek korábban tagadták, hogy figyelmeztető lövéseket adtak volna le az oroszok a hajóra, szerintük csak egy előre megrendezett hadgyakorlatot folytattak le a térségben.

Vlagyimir Putyin az incidens után azt mondta, hogy ha akarták volna, akkor akár el is süllyeszthették volna a rombolót, és nem tört volna ki a harmadik világháború se, mivel a Nyugat tudja, hogy azt nem tudná megnyerni. Az elnök arról is beszélt, hogy a „provokációban” szerinte az amerikaiak is szerepet játszottak.