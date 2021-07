Újabb pedofilbotrányba keveredett a híres R&B énekes, R. Kelly

Az énekesnek már korábban is voltak hasonló ügyei, ezek miatt letartóztatásba is került és két évet már a börtönben kellett töltenie.

R. Kelly augusztus 9-én áll bíróság elé New Yorkban. Eddig úgy volt, hogy összesen hat nő ül majd a sértettek padján,

most azonban úgy fest, hogy ennél jóval több embert fognak meghallgatni az bíróságon.

A fenti hat személy mellett ugyanis több mint egy tucatnyian állítják ugyanis, hogy őket is zaklatta vagy megfenyegette az énekes. Köztük van egy férfi is, aki még 2006-ban – akkor még 17 évesen –,

egy McDonalds étteremben találkozott az énekessel.

A vád szerint R. Kelly azt ajánlotta neki, hogy segít beindítani a könnyűzenei karrierjét, azért cserébe, ha szexuális kapcsolatot létesít vele – és ez utóbbi később aztán meg is valósult.

A fiú az énekest aztán egy barátjának is bemutatta, aki szintén azt állítja, hogy pár évvel később neki is szexuális kapcsolata volt R. Kellyvel. Mint mondta, az énekes több nőt – köztük egy kiskorút is – arra kényszerített, hogy szexuális kapcsolatot létesítsenek vele, amit videóra is vett.

Az ügyészek szerint a két fiú állításaiból az látszik, hogy vélhetően nem „egyedi esetekről”, hanem „rendszeresen ismétlődő jelenségekről” volt szó, nevezetesen szexuális zaklatásokról és pedofíliáról.