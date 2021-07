Számítani lehet rá, hogy tömegek indulnak meg Afganisztánból, ha a tálibok átveszik az uralmat az országban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Isztambulban.

A magyar külügyminiszter a Türk Tanács főtitkárával tartott közös sajtótájékoztatót hétfőn, az eseményen a magyar csapatok újabb afganisztáni szerepvállalása is téma volt. Az Egyesült Államok korábbi döntése nyomán ugyanis a közép-ázsiai országot szeptemberig elhagyják az ott állomásozó nyugati csapatok, amit akár újabb polgárháború is követhet. Már a csapatkivonás hírére erősödtek a fegyveres harcok a nyugatiak támogatását élvező kabuli kormány, illetve az iszlamista tálibok között. Törökország ezért korábban jelezte, a stratégiailag kiemelten fontos kabuli repülőtér védelmét biztosítanák a csapatkivonásokat követően is. Recep Tayyip Erdoğan török elnök akkor úgy fogalmazott, hogy Pakisztánnal és Magyarországgal közösen tervezik az újabb katonai műveletet. Ahogyan az Index is megírta, sajtóértesülések szerint Orbán Viktor miniszterelnök ajánlotta fel a segítséget Erdoğan török elnöknek.



Nem meglepő, hogy a sajtó Szijjártó Péter hétfői útján is a konkrétumok felől érdeklődött, a külügyminiszter pedig nem cáfolta a magyar kormány ambícióit. Kiderült az is, hogy a háttérben már zajlanak a megbeszélések a misszió részleteiről.

A NATO-csapatok kivonulását követően valahogyan biztosítani kell, hogy ez (az újabb menekülthullám – a szerk.) ne történjen meg, és az ország ne váljon a terrorizmus és a migráció melegágyává. Ennek mikéntjéről egyelőre zajlanak az egyeztetések, de Magyarország kész hozzájárulni ahhoz, hogy a migrációs hullámokat Európa határaitól minél távolabb állítsák meg

– mondta el Szijjártó Péter. Egy újabb menekülthullámtól egyébként nem csak a magyar kormány tart, a múlt héten Angela Merkel kancellár is hasonlóan nyilatkozott.

Az isztambuli eseményen Szijjártó beszélt arról is, hogy Magyarországot különleges érzelmi kapocs fűzi a türk országokhoz. Történelmi-kulturális örökségeikben számos közös pont található, de kiemelte azt is, hogy a felek közötti bajtársias szolidaritás a koronavírus-világjárvány legnehezebb időszakában is megjelent.

Elhangzott továbbá, hogy Magyarország részt vesz a Türk Befektetési Alap és a Türk Fejlesztési Bank létrehozásában. A tárcavezető ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: magyar vállalatok részt vesznek Hegyi-Karabah közlekedési, egészségügyi, szociális és vízügyi infrastruktúrájának újjáépítésében. Az együttműködés a Magyar-azeri Gazdasági Vegyesbizottság keretein belül történik, és az Eximbank 100 millió dolláros hitelkeretet biztosít az újjáépítésben részt vevő magyar cégek számára.