Újabb újságírónál tartott házkutatást az orosz rendőrség

Az orosz rendőrség szerdán házkutatást tartott egy olyan oknyomozó médium főszerkesztőjének moszkvai otthonában, akinek kiadványát nemrégiben „külföldi ügynöknek” minősítettek.

Roman Dobrohotov, a The Insider portál főszerkesztője szerda reggel azt írta Twitter közösségi oldalán, hogy „rendőrök kopogtatnak” lakása ajtaján. „Úgy tűnik, mintha razzia lenne”.

Az OVD-Info, a politikai letartóztatásokat figyelő jogsegélycsoport azt közölte, hogy Dobrohotov felesége a csoport forródrótján jelentkezett, és rendőri razziáról számolt be, mielőtt a telefonja elérhetetlenné vált. Az OVD-Info szerint egy ügyvéd indult Dobrohotov lakására.

Az orosz ellenzék támogatói, független újságírók és emberi jogi aktivisták fokozott kormányzati nyomással szembesülnek a szeptemberi parlamenti választások előtt, amelyet széles körben Vlagyimir Putyin elnök azon erőfeszítéseinek fontos részeként tartanak számon, hogy megszilárdítsa hatalmát a 2024-es elnökválasztás előtt.

Az elmúlt hónapokban a kormány több független médiumot és újságírót „külföldi ügynöknek” minősített, ami még erősebb hatalmi kontrollt feltételez, és olyan, meglehetősen rosszalló megjegyzéseket tesz, amelyek lejárathatják a megnevezetteket.

Ilyen célpontok közé tartozik a VTimes és a Meduza is. A VTimes „minősítését” követően a hirdetők elvesztésére hivatkozva be is fejezte működését. A Meduza pedig miután maga is hasonló gondokkal szembesült, önfenntartó támogatási kampányt indított.

A listára legutóbb a Lettországban bejegyzett The Insider került fel, amely orosz tisztviselők állítólagos korrupt voltáról és visszaéléseiről, állítólagos ukrajnai és szíriai orosz titkos akciókról, valamint Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető megmérgezéséről közölt vizsgálatokat.

Az igazságügyi minisztérium egy olyan törvény alapján jár el, amely alapján külföldi ügynökként jelölnek meg minden olyan nem kormányzati szervezetet, médiumot és magánszemélyt, amelyek külföldi finanszírozásban részesülnek és politikai jellegűnek nevezhető tevékenységet folytatnak.

A médiának adott kommentárjában Dobrohotov azt mondta, hogy a The Insider továbbra is a szokásos módon, a lett törvényeknek megfelelően fog működni, és nem fog megfelelni a külföldi ügynökökről szóló orosz törvény követelményeinek.