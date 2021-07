Olivia Gregoire, a francia gazdasági tárca miniszterhelyettese nemrég megkapta az oltást, és nem is akárki oltotta be, ugyanis Olivier Véran egészségügyi miniszter adta be neki a vakcinát.

Olivier Véran – aki hivatása szerint orvos – egy párizsi kórházban, a kamerák előtt oltotta be a miniszterhelyettest. A tárcavezetőnek akadt némi gondja az orvosi kesztyűvel, amelyet kicsit nehézkesen sikerült felvennie, de utána az oltás már simán ment.

A szúrás után Olivia Grégoire megköszönte a miniszternek a vakcinát, és azt mondta neki, hogy „még mindig nem vesztette el az érzékét” az oltáshoz. A miniszterhelyettesnek – aki jelenleg terhes – ez már a második oltása volt.