Egy hét alatt a felnőtt lakosság kilencven százaléka megkapta az új típusú koronavírus elleni védőoltás második adagját Bhutánban - jelentették be a helyi hatóságok.

Ez a teljes, 770 ezres lakosság 62 százalékát jelenti - tudatta az ENSZ gyermekalapjának (UNICEF) egyik szóvivője. Minderre úgy volt lehetőség, hogy az ország félmillió adag Moderna-vakcinát kapott az Egyesült Államoktól, 250 ezer dózis AstraZeneca-oltóanyagot pedig Dániától – írja az MTI.

A himalájai királyságban az első adagokat is pár nap alatt beadták az emberek nagy többségének. Bhután Indiától kapta az első vakcinaszállítmányt még tavasszal, és március-április fordulóján a lakosság nyolcvanöt százaléka meg is kapta az első oltását. Az oltások beadásában a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy sokan nehezen elérhető hegyi térségekben élnek vagy nomád életmódot folytatnak. Részben valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a koronavírus sem tudott igazán elterjedni a királyságban; mindösszesen 2500 esetet és két halálos áldozatot jelentettek a dél-ázsiai országból.