A színésznő beleszeretett a hajléktalanba, aki a bokor alatt lakott

Emmy Abrahamson svéd színésznő 2006-ban Amszterdamban ismerkedett meg leendő férjével, Vic Koculával. A férfi egy balul sikerült európai körút alatt hajléktalanná lett, és éppen egy bokor alatt lakott, amikor egy köztéri óra alatt megkérdezte Emmytől, mennyi az idő – idézi fel a történetet a Blikk.

Megbeszéltek egy találkozót, és a következő napot szinte végig együtt töltötték. Emily viszont nem hagyta magát megcsókolni, mert Vic erős szagot árasztott.

A lány ekkor Bécsben élt, ahová Vic nem sokkal később követte őt. Két évvel később a bécsi Belvedere palotában összeházasodtak, majd két ikergyermekük is született. A férfi azóta gépészmérnöki diplomát szerzett, és svédül is megtanult.

Emmy a szerelmi történetükről egy könyvet is írt, How To Fall In Love With A Man Who Lives In A Bush (Hogyan szeress bele egy férfibe, aki a bokor alatt lakik) címmel.