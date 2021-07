Rosszul lett az olimpiai falunál éhségsztrájkoló francia férfi

Vincent Fichot tizenöt éve Japánban él, korábban a Nomura pénzintézet bankáraként futott be karriert. Tokióban alapított családot, 2018 augusztusában azonban egy napon arra ért haza munkából, hogy felesége eltűnt két gyermekükkel. A házaspár akkor már válás előtt állt, a francia férfit azonban – elmondása szerint – mégis sokkolta a fordulat. A 39 éves Fichot most a tokiói olimpiától pár száz méterre fekvő metróállomáson rendezkedett be.

Egy jógamatracon, éhségsztrájkkal küzd láthatási jogaiért.

Hosszú, kudarcokkal teli út vezetett idáig. Miután a helyi hatóságokkal nem boldogult, Fichot több nemzetközi szervezet segítségét kérte. Az Európai Parlament a francia férfi ügye mellé állt, tavaly júliusban a testület határozatban ítélte el az elavult japán joggyakorlatot. A kelet-ázsiai ország ugyanis nem ismeri el a válás utáni közös felügyelet intézményét, családjogi törvényük a gyermekelhelyezést elsősorban magánügynek tekinti.

Becslések szerint évente 150 ezer gyereket szakítanak el egyik szülőjétől Japánban, a nyugati világban szokatlan jogszabálynak sok esetben a kelet-ázsiai országban letelepedő külföldi férfiak látják kárát. Ezért számos ország – például az Egyesült Államok, Ausztrália, Franciaország, Kanada és Olaszország – próbál nyomást gyakorolni Tokióra. Ennek eredményeként Japán 2014-ben csatlakozott a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló hágai Egyezményhez. Aláírója továbbá az ENSZ a gyermek jogairól szóló egyezményének is, a japán legfelsőbb bíróság mégis kimondta:

a nemzetközi egyezményekhez való csatlakozás nem biztosít láthatási jogot a felügyeleti joggal nem bíró szülők számára.

Fichot és egy olasz sorstársa, Tommaso Perina kezdeményezésére az Európai Parlament, valamint Emmanuel Macron francia és Giuseppe Conte korábbi olasz vezetők is igyekeztek nyomást gyakorolni Japánra. Akkori válaszában Tokió tagadta, hogy figyelmen kívül hagyná a vonatkozó nemzetközi jogszabályokat, nem sokkal az esetet követően pedig a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) igazságügyi bizottsága napirendre vette a gyermekelhelyezési ügyet.

Az áttörés azonban elmaradt, ezért kezdett Fichot az olimpiai falu melletti metróállomáson éhségsztrájkba. Eltűnésük óta semmilyen kapcsolatot nem létesíthet gyermekeivel, a most hatéves fiával és négyéves kislányával, miközben a japán bíróság gyerektartási díjat ítélt meg felesége számára.

„Mindent elvesztettem, a munkámat, a házamat és a megtakarításomat. Most nyolcvan kilogramm vagyok, és ha kell, az utolsó grammot is odaadom” – mondta húsz nappal ezelőtt, az éhségsztrájk elején Fichot. A South China Morning Post most azt írja, a francia férfi csütörtökön, tiltakozásának huszadik napján rosszul lett, és kórházba szállították. Az orvosi vizsgálatok szerint az éhségsztrájk súlyosan károsította a francia férfi egészségét, ő azonban kitart.

Én döntök a saját sorsomról, és harcolni fogok gyermekeim jogaiért. Akkor állok le, ha ezt biztosítja a számukra. Előtte nem

– fogalmazott Fichot.

Kérdés, hogy mindez meghatja-e a japán kormányt. Különösen, miután Emmanuel Macron ismét felkarolta a férfi ügyét, a francia elnök ugyanis a nyári játékok megnyitóján Tokióban Szuga Josihide japán miniszterelnökkel tárgyalt. A megbeszélésen a két vezetőnek abban sikerült megállapodnia, hogy párbeszédet kezdeményeznek a nemzetközi házasságok ügyéről.