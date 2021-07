Az Egyesült Államokban, Észak-Karolinában szeptember végéig minden egészségügyi dolgozónak be kell magát oltatnia – írja a Financial Times. A hatóságok nem tettek említést arról, hogy rendszeres teszteléssel kiváltható-e az oltás. Közleményük szerint az ellen, aki nem veszi fel az oltást, fegyelmi eljárást indítanak, ami akár elbocsátással is végződhet.

A vírus delta- (indiai) variánsának terjedése miatt New York és Kalifornia államban már bevezették a kötelező oltás vagy rendszeres tesztelés rendszerét. Andrew Cuomo, New York városának polgármestere ennél tovább ment, ott nem lehet teszteltetni oltás helyett.