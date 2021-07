Az idősek már jövő héten elkezdődő újraoltásáról, a harmadik adag vakcina beadásáról döntöttek az izraeli egészségügyi minisztériumban − adta hírül az MTI. A koronavírus egyre jobban terjedő delta-variánsa miatt ismét kitört járvány megfékezésére határoztak a 65 év fölöttiek és a veszélyeztetett csoportok ismételt beoltásáról. Az emlékeztető oltásokat már a jövő héttől elkezdik beadni Izraelben.

A szakemberek elsősorban azért bizonytalankodtak, mert nem tudják, hogy érdemes-e néhány hónapot várni az oltás új, a delta-variáns ellen is hatékony változatára, vagy már most oltsanak, harmadszor is a jelenleg rendelkezésre álló vakcinával.

Kedden 2260 új vírushordozót szűrtek ki és regisztráltak Izraelben, az elvégzett több mint százezer teszt 2,38 százaléka bizonyult pozitívnak. A járvány kezdete óta 865 877 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6461-en haltak meg Izraelben.