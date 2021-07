Egy most, a Central of Global Developement honlapján megjelent tanulmány szerint akár tízszerese is lehet a valós áldozatok száma Indiában annak, amit eddig hivatalosan közöltek.

A szerzők szerint a pontatlanságok első számú oka, hogy maguk a hivatalos számok nem megbízhatók. Ehhez hozzáadódik, hogy az első hullám tovább tartott és több áldozatot szedett, mint azt általában gondolják. A hirtelen felfutó, látványos második hullámmal szemben lapos volt a görbe, sokáig fel sem tűnt, mekkora a baj.