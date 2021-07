Ukrajnában már 3,26 millió embert oltottak be a koronavírus ellen, közülük 1, 817 polgár már a második dózist is megkapta. Júniusban csaknem négyszer több oltást adtak be, mint májusban, ez csaknem másfél millió beoltottat jelent, míg július három és fél hete alatt már több mint kétmillió adagot adtak be – derül ki a Kárpáthír cikkéből.

A csaknem 44 milliós országban felbukkant már a koronavírus új delta- (indiai) variánsa is.