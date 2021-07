A német egyház turisztikai lelkisegély-szolgálatot biztosít a nyaralóknak

Mint minden ország turisztikai szolgáltatása, úgy Németországé is újraindult, miután a koronavírus-járvány elleni védekezés során az emberek többségét sikerült beoltani. A járvány alatti bezártságot sokan inkább saját országukban igyekeznek kipihenni. A német katolikus egyház már a pandémia alatt is igyekezett bővíteni szolgáltatásainak körét. A tengerparti nyaralás vagy egy hegyi túra során is igénybe vehetik a hívek, vagy akár az érdeklődők a pásztori szolgáltatásokat, amelyek hozzásegíthetnek a nyugodt és kiegyensúlyozott mindennapokhoz.