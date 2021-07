Bepöccent a vállalkozó, markolóval vett elégtételt

Kártyavárként döntötte össze az újonnan épített ház több lakását egy kifizetetlenül maradt vállalkozó a németországi Blumbergben. Egy markológép kotrókanalával szisztematikusan leszakította az erkélyeket, kitörte az ablakokat, átlyukasztotta a falakat. Szemtanúk szerint csak akkor hagyta abba a rombolást, amikor egy megrepedt hidraulikus tömlő megakadályozta a további ámokfutását.

A 47 éves férfi frusztációját az okozta, hogy nem kapta meg időben a pénzét, holott az épületet olyannyira befejezte, hogy az új lakók már az elkövetkező hetekben be is költözhettek volna. Így viszont nemcsak a neki járó összegre vethet valószínűleg keresztet, de minden bizonnyal még büntetést is kell fizetnie. Amit ugyanis tett, arra külön jogszabály van a német büntető-törvénykönyvben: a 305. paragrafus épületek megsemmisítése címén szankcionálja az elkövetett cselekményt.

Bár egy statikus szerint a házat nem fenyegeti összeomlás, a kárt mintegy félmillió euróra taksálják. A Schwarzwälder Bote beszámolója szerint a vállalkozónak viszont mintegy négymillió euró járt volna.