Kitálalt az exvezető: napi egymillió új fertőzöttől sem lenne meglepve

Csütörtökön a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint 78 ezer új fertőzöttet, valamint 321 koronavírusos halálesetet kellett elkönyvelniük a hatóságoknak. Ehhez képest óriási ugrást jelent, hogy pénteken

több mint 190 ezer fertőzöttről és 891 halottról számoltak be.

Annyi biztos, hogy ez részben az adattorlódásnak is köszönhető, mivel az amerikaiaknál a jelek szerint számos intézményből pénteken futnak be a korábbi napok adatai is. Ugyanakkor még emellett is látható július elejétől kezdve egy stabilan emelkedő járványgörbe az Egyesült Államokban:

Hétnapos átlagot mérve egyébként valamivel kevésbé drasztikus a mutató: az utóbbi hét napban naponta átlagosan 67 ezer új fertőzöttet regisztráltak, ami 53 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. Ez még viszonylag messze van a korábbi, január eleji negatív rekordtól, amikor a hétnapos átlagot nézve napi 251 ezer új fertőzöttet kellett elkönyvelniük az amerikaiaknak.

Mindeközben Scott Gottlieb, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) korábbi főigazgatója nemrég azt mondta, hogy az új fertőzöttek száma a valóságban még akár jóval nagyobb is lehet annál, mint amiről értesülünk.

Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy naponta majdnem egymillió ember elkapja a fertőzést

– mondta, hozzátéve: elképzelhetőnek tartja, hogy ennek csak kis töredékét – akár csak a tizedét – sikerül regisztrálni.

A delta-variáns lehet a háttérben, Biden szerint korlátozások jöhetnek

Szakértők szerint a vírus gyors ütemű terjedésének hátterében a delta-variáns állhat. Egyre több kimutatás bizonyítja, hogy a vírus a beoltottak közt is képes terjedni és fertőzni. Pénteken például Massachussets állam egyik megyéjében kimutatták, hogy az új fertőzöttek háromnegyedét korábban beoltották a vírus ellen.

Mindemellett a védőoltás a súlyos megbetegedések és a kórházi kezelések ellen továbbra is segítséget nyújt: azt Gottlieb is elismerte, hogy a magas átoltottság miatt sokan tünetek nélkül vagy enyhe tünetekkel ússzák meg a fertőzést.

A járvány terjedésének azonban más jellegű következményei is lehetnek. Pénteken Joe Biden elnök is arra figyelmeztetett, hogy

HA NEM JAVULNAK A JÁRVÁNYADATOK, AKKOR a közeljövőben újabb KORLÁTOZÁSOK JÖHETNEK MAJD.

Egyes híresztelések szerint az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) igazgatója már arról is beszélt, hogy fontolgatják az oltás kötelezővé tételét, de ő maga ezt az értesülést cáfolta.