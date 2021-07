A Pfizer és a BioNTech közös oltóanyaga mellett már a Moderna vakcinát is használhatják a 12 év feletti gyerekek körében. Oltásra továbbra is a Vakcinainfó oldalon lehet regisztrálni, majd időpontfoglalásra is lehetőség van az EESZT oldalán vagy a háziorvosnál.

