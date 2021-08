A koronavírust nem, az antitesteket meg lehet kapni az anyatejből

A CNN összefoglalót készített arról, hogy a várandós nőkre milyen hatással van a koronavírus és az oltás. Ebből az derül ki, hogy a delta-variáns rájuk a korábbinál is nagyobb veszélyt jelenthet, miközben az oltásnak a jelek szerint nincs kockázata az ő vagy magzatuk számára.

Brit egészségügyi szervezetek pénteken adtak ki közös közleményt, amelyben arra kérték a várandós nőket, hogy oltassák be magukat koronavírus ellen. Mindezt azzal indokolták, hogy egy kimutatás szerint

azoknak a várandós nőknek, akiket május eleje óta koronavírus-fertőzés miatt kellett kórházban ápolni, a 98 százaléka nem volt beoltva.

A CNN szerint már az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is kijelentette, hogy a várandós nők esetében nagyobb az esélye annak, hogy súlyos tünetek alakulnak ki, mint a velük egykorú, nem terhes nőknél.

A szakértők most viszont amiatt is aggódnak, hogy a delta-variáns az eddigi koronavírus-változatoknál is nagyobb veszélyt jelenthet a várandós nőkre.

Az eredeti koronavírushoz mérve az új variánsok, az alfa és delta gyakrabban okoznak súlyos megbetegedést a terhes nőknél

– mondta Andrew Shennan, a King’s College London szülészprofesszora, hozzátéve: a variánsok által fertőzött állapotos nőket gyakrabban kell lélegeztetni és intenzív osztályon ápolni.

Egy felmérés szerint a kórházban kezelt nők 33 százalékánál jelentkeztek olyan súlyos légzési nehézségek, hogy emiatt kezelésre szorultak, 15 százalékukat pedig intenzív osztályon is ápolni kellett.

A baba is veszélybe kerülhet

Egy 2000 várandós nő bevonásával áprilisban végzett kutatás szerint a babákat is veszélybe sodorhatja a vírus. Azok az újszülöttek, akiknek az édesanyja elkapta a fertőzést,

gyakrabban vannak kitéve a korai születés veszélyének, illetve sokszor az átlagosnál kisebb testsúllyal érkeznek a világra.

A felmérés adatai szerint minden ötödik, koronavírussal kórházban kezelt nő a vártnál korábban adott életet gyermekének, valamint kétszeres gyakorisággal kellett rajtuk császármetszést is végezni.

Az oltás viszont nem jelent rizikót a jelek szerint

Mindeközben egyelőre semmilyen kézzelfogható bizonyíték nem mutat arra, hogy az oltás veszélyt jelentene a várandós nőkre. Most már világszerte állapotos nők millióit oltották be a vírus ellen, és még sehol sem tapasztalták, hogy az édesanya vagy a magzat az oltás miatt került volna veszélybe.

A Johns Hopkins Egyetem adatai szerint jelenleg a világ 39 országában engedélyezték az oltást a várandós nők számára, 20 országában pedig már kifejezetten ajánlják is. További 33 országban bizonyos helyzetekben – például ha az anya krónikus betegségben szenved, vagy a munkája miatt nagyobb veszélynek van kitéve járványügyi szempontból – engedélyezték a várandósoknak az otlás felvételét. 51 országban – köztük például Németországban is – viszont még mindig tilos az oltás felvétele a terhes nőknek.

Az amerikai, brit és ausztrál gyógyszerfelügyelet egyaránt arra biztatja a terhes nőket, hogy oltassák be magukat koronavírus ellen. Hasonlóan járt el a WHO is, azzal a kitétellel, hogy ők elsősorban azoknak a nőknek ajánlják ezt, akik a járvány által súlyosan érintett térségekben élnek.

Néhol egyébként a várandós nőket előrébb is sorolták az oltási rendben. Ausztráliában például minden 16 év feletti nő soron kívül megkaphatja az oltást, miközben az országban többségében még csak a 40 év felettieket oltják. Kanadában két tartományban, Ontarióban és Brit Columbiában sorolták előrébb a várandós nőket.

Az anyatejjel nem lehet felszívni a koronavírust, az antitesteket viszont igen

A WHO szerint a szoptató nőkre és gyermekeikre sem jelent veszélyt az oltás, valamint azt is cáfolják a szakértők, hogy a szoptatás révén bejuthatna a vírus a csecsemők szervezetébe.

Az anyatejjel nem lehet átadni a gyermekeknek a koronavírust

– áll a brit egészségügy hivatalos ajánlásában.

Egyes kutatások szerint viszont a várandós, illetve a szoptató nők – kismértékben – át tudnak adni antitesteket az újszülötteknek, mivel a vírusölő organizmusok jelenlétét az anyatejben, valamint a méhlepényben is kimutatták már.

Magyarországon legutóbb májusban változtattak a kismamákra vonatkozó oltási protokollon, eszerint a 12. hét után ők is felvehetik az oltást.