Általános támadást indították vasárnap Afganisztánban a tálib lázadók – írja a Guardian. Az offenzíva részeként három nagyvárost is megpróbálnak elfoglalni, ezek bármelyikének elvesztése súlyos csapást jelentene a kormányerőkre.

A lázadók célja három város – Kandahár, Herát és Laskarga – elfoglalása lehet. Szemtanúk szerint Laskargában

utcáról utcára folyik a harc és a város tele van holttestekkel.

Az afgán kormányerők – amerikai segítséggel – légicsapásokkal próbálják meg visszaszorítani a tálibokat.

A tálibok sem könyörülnek rajtunk és a kormányerők sem állítják le a bombázásokat

– számolt be egy helyi lakos. Egy másik helybéli úgy nyilatkozott, hogy a kormányerők „szinte percenként bombázzák a várost”.

A légicsapásokra reagálva a tálibok a repterek ellen intéznek támadásokat. Kandahárban három rakétát is kilőttek a reptérre, a lázadók szóvivője szerint többek közt innen indítják azokat a repülőket, amelyek a lázadók elleni légicsapásokat végrehajtják. A rakéták közül kettő a kifutópályában kár tett ugyan, de a reptér – a szükséges javítások után – továbbra is üzemelni tud majd a reptér.

Az MTI tudósása helyi tisztviselők vasárnap azt is elismerték, hogy az országban már hetek óta szünetelnek a belföldi légijáratok legalább öt tartományban.

Képtelenség leszállni a repülőkkel, mert a tálibok aknavetőkkel lőnek rájuk

– nyilatkozta Ataulláh Afghán, a Hilmend tartományi tanács vezetője a DPA német hírügynökségnek.

Mindeközben Herát környékén több stratégiai fontosságú épületet is elfoglaltak a lázadók és a civileket is arra kényszerítették, hogy maradjanak az otthonaikban. Az afgán védelmi minisztérium vasárnap közölte, hogy erre válaszolva több száz kommandóst küldtek a térségbe, hogy visszaverjék a lázadókat.

Szakértők szerint bármelyik város eleste komoly csapást jelentene az afgán kormányerőkre. Kandahár és Laskarga eleste ugyanis öt környező tartományt is kezükre juttathatna, valamint morális szempontból nézve is súlyos csapás lehetne, hiszen azt bizonyítaná, hogy a kormányerők már a nagyvárosokat sem tudják megvédeni a lázadóktól.

Segélyszervezetek emellett attól is tartanak, hogy bármelyik nagyváros eleste súlyosbítaná az országban kialakult humanitárius krízist is és még annál is többen menekülnének el az Afganisztán városaiból, mint ahányan eddig tették.