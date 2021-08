Bill Gates most már hivatalosan is szingli

Hétfőn véglegesítették a válást Bill Gates és Melinda French Gates válását – írja a Reuters egy bírósági dokumentum alapján, amely alapján egyikük sem kezdeményezte a névváltoztatást.

A házaspár 27 év házasság után május 3-án nyújtotta be a válókeresetet, arra pedig a pár ígéretet tett, hogy együtt folytatják jótékonysági munkájukat. Még akkor azt mondták, hogy megállapodtak a házassági vagyonuk megosztásáról. A végleges válási végzésben a ennek részleteit azonban nem hozták nyilvánosságra.

52 milliárd dolláros vagyonával egyébként jelenleg a Microsoft alapítója a világ leggazdagabb embere, de azt egyelőre nem tudni, hogy a válás milyen hatással lesz a vagyonára, vagyis hogy az osztozkodás után is sikerül-e megtartania az első helyet.

Korábban az Index is írt róla, hogy a váláshoz köze lehetett annak is, hogy Bill Gates és az elítélt szexuális ragadozó, Jeffrey Epstein többször is találkozott, amire különösebb indokot egyelőre még senki nem adott.

Beszámoltunk arról is, hogy Bill Gates és Melinda French Gates két év „próbaidőt” ad magának, hogy lássák, tudnak-e elvált szülei lenni annak a hatalmas jótékonysági alapítványnak, amelyet gyakorlatilag negyedik gyerekükként kezelnek.