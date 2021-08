Pozitív koronavírustesztek miatt visszaléptek a görög szinkronúszók a tokiói olimpia folytatásától. A görög olimpiai bizottság kedden jelentette be, hogy négy versenyzőjük is megfertőződött − írja az MTI. Egyikük hétfőn akadt fenn az ellenőrzésen, három társát ezután kontrollra küldték, és ők is pozitív tesztet adtak.

Mind a négyen a kezdettől az olimpiai faluban laktak, de más sportágbeliekkel nem érintkeztek.

A tokiói szervezők tájékoztatása szerint kedden 18 új fertőzöttet találtak, és július elseje óta már 294 esetet regisztráltak.