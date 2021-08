Ausztriában Heinz Fassmann oktatási miniszter augusztus 4-én, Bécsben bemutatta azt a tervet, amely a következő tanévben biztonsági intézkedések egész sorával a jelenléti oktatást igyekszik garantálni – tájékoztat róla az MTI.

A politikus kiemelte, hogy mindenképpen el akarják kerülni az iskolabezárásokat és a bontott csoportokkal zajló, úgynevezett „többműszakos” oktatást.

Jobb helyzetben vagyunk, mint tavaly ilyenkor, hisz a koronavírus ellen beoltott szülők és pedagógusok sokasága védőpajzsot képez a legkisebbeknek is, de a veszély még nem múlt el

– mondta a miniszter.

Emellett hangsúlyozta a tárcavezető a fiataloknak az oltás fontosságát és bejelentette, hogy a nyári táborokban bevetett oltóbuszok az ősz folyamán az iskolákba is elmennek, és az iskolaorvosokat is ellátják megfelelő mennyiségű oltóanyaggal.

Részletezte, hogy a tanév első két hetében minden diákot rendszeresen tesztelnek, ezzel megelőzve, hogy a külföldi nyaralásból hazatérő gyerekek behurcolják a vírust az iskolákba. Később pedig a heti háromszori tesztelés már csak azoknak lesz kötelező, akiket még nem oltottak, illetve korukból kifolyólag még nem olthatnak be. A gyerekek az előző tanévben bevezetett pontgyűjtő füzetecskébe ragaszthatják be matrica formájában a negatív teszteredményt, amely az élet más területein is belépőként szolgál majd a számukra. Mindezeken felül az első két hétben a tantermeken kívül kötelező lesz a maszkviselés.