Egyéves amerikai kiképzés vár a magyar űrhajósra

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt hét pénteken jelentette be, hogy 2024-ben, de legkésőbb 2025 első felében újra magyar űrhajós utazik a kozmoszba. Szombaton meg is jelent az erről szóló kormányhatározat, ami – Szijjártó bejelentésével összhangban – a kapcsolódó magyar iparágak fejlesztésére is kitér. A tárcavezető ugyanis közölte, a magyar űripar mostanáig „méltatlanul kevés figyelmet kapott”, miközben fejlesztését, eredményeit a kormány az iparfejlesztés szolgálatába állítaná.

A Magyar Közlönyből kiderült, hogy a projekt finanszírozása

2021-ben 13.500.000 dollárt,

2022-ben 44.500.000 dollárt,

2023-ban 27.500.000 dollárt,

2024-ben pedig 13.500.000 dollárt emészt fel.

Vagyis összesen 99 millió dollárt, azaz csaknem 30 milliárd forint megy el űrkutatásra.

Az Index megkérdezte a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, a magyar kutatóűrhajós kiválasztására, kiképzésére és feladataira lettünk volna kíváncsiak, a jelek szerint azonban egyelőre sok a kérdőjel.

A nyilvános jelentkezési folyamat végét követően az amerikai partnerrel szorosan együttműködve Magyarországon fog zajlani az előválogatás, amely során több körben kerülnek kiválogatásra a jelöltek, majd legvégül az új magyar űrhajós

– írta a KKM-sajtóosztály. A jelentkezési kritériumokra vonatkozó kérdésünkre válaszul annyit írtak, hogy a követelmények nemsokára, az űrhajós-válogatás elindításakor megismerhetőek lesznek. Megkérdeztük, hogy a pályázatot mikor írják ki, cikkünk megjelenéséig azonban erre nem kaptunk választ.

a kkm leveléből viszont Kiderült, hogy a magyar kutatóűrhajós felkészítése az Egyesült Államokban zajlik majd.

Hozzátették: volt és jelenlegi űrhajósok segítik a felkészítésben, s az asztronautát körülbelül egy év alatt képzik ki a feladatra.

Új információ volt a Magyar Közlönyben az is, hogy a kutatóűrhajós felkészítésében az amerikai Axiom Space űripari vállalat kap megbízást. A texasi székhelyű, Axiom Space űrkutatási vállalattal egyébként 2020 januárjában szerződött a NASA, feladatuk a Nemzetközi Űrállomás felcsatolható lakómoduljának kifejlesztése. A tervek szerint 2024 második felében dokkol majd a modul, a magyar kutatóűrhajós tehát vélhetően ebben a feladatban is részt vehet. De legalábbis jó eséllyel élvezheti az új egység szolgáltatásait: a lakómodulon a legénységi egységen kívül helyet kap egy kutatási és gyártási részleg, valamint egy, Földre néző körpanorámás megfigyelőközpont is.

Ahogyan arra cikkében a Portfolio is emlékeztet, Szijjártó Péter már 2019 novemberében beszélt az újabb magyar űrhajósról. Tavaly szeptemberben pedig bejelentette: washingtoni útja során megállapodást írtak alá a legnagyobb, magánkézben lévő, tőzsdén jegyzett űrkutatási cég és a magyar kormány között is. Akkor még nem derült fény a konkrét vállalatra.

Az Index is készített anyagot a magyar űrkutatási ambíciókról. Idén májusban Ferencz Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosa elmondta: különösen fontosnak tartja a magyar asztronauta feljuttatását, az az idő ugyanis, amit ott kísérletezéssel tölt egy kutató, felbecsülhetetlen értékű. Ez pedig a munkában részt vevő egyetemeken, intézeteken és cégeken keresztül a teljes high-tech szektort katalizálja, növelve a versenyképességet.

Az egyik döntő tényező a tudományos tartalom, közel száz tudós bevonásával készítettük el azt a programot, amit egy magyar űrhajós végezne az ISS-en

– tette hozzá Ferencz Orsolya.

