Ellenáll a vakcináknak az új mutáns

Egy új tanulmány szerint a lambda-variáns rezisztens lehet az oltással szemben – számolt be a Reuters. A vizsgálat eredménye szerint a variáns tüskefehérjéjében jelentős változások mentek végbe három ponton is,

EMIATT PEDIG KÉPES LEHET MEGKERÜLNI AZ ANTITESTEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT VÉDELMET.

Ezenfelül két másik mutációt is azonosítottak a lambdánál, amelyek a vírus gyorsabb terjedését eredményezhetik. Kei Sato, a Tokiói Egyetem vezető kutatója szerint

a lambda-variáns veszélyt jelenthet az emberi társadalomra.

A tanulmány egyelőre még szakmai lektorálás (peer review) előtt áll, így a vizsgálat eredményeit hivatalosan még nem erősítették meg.

A lambda-variánst először Peruban azonosították, és elsősorban Dél-Amerikában kezdett el terjedni.

A mutáns vírust a WHO egyelőre még csak „figyelemreméltónak” (variant of interest) minősítette, de nem vette fel az „aggasztó” mutánsok (variant of concert) listájára. A kutatók szerint célszerű lehetne átminősíteni a variánst, máskülönben sokan későn fognak ráeszmélni arra, hogy a lambda-variáns komoly veszélyt jelenthet.