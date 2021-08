Az amerikai elnök járványügyi tanácsadója, dr. Anthony Fauci nemrég egy interjúban úgy fogalmazott, hogy egy, a delta-variánsnál is rosszabb mutáns vírus alakulhat ki az Egyesült Államokban, ha nem sikerül visszaszorítani a járványt.

„Ha most nem törjük le most a járványt és nem oltunk be szinte mindenkit, akkor a vírus ősszel és télen is tombolni fog még, és jó esély lesz arra, hogy egy olyan variáns jöjjön létre” amely a deltánál is veszélyesebb lehet.



Ha jön még egy variáns, ami ugyanilyen gyorsan terjed, de közben sokkal súlyosabb betegséget okoz, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk

– mondta Anthony Fauci.

Hozzátette: mivel 93 millión még mindig nem oltatták be magukat, ezért még mindig sokan vannak, akik nagyon kiszolgáltatottak a vírussal szemben és ezáltal bennük lehetősége van a koronavírusnak arra, hogy mutálódjon. Ráadásul a delta-variáns nemcsak rájuk, hanem – kisebb mértékben – a beoltottakra is fenyegetést jelent.

A szakértő arra is figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokban gyors ütemben nő a naponta regisztrált új fertőzöttek száma, és a következő hetekben akár a 200 ezret is elérheti a mutató.

Emlékezzenek vissza, pár hónappal ezelőtt még csak naponta 10 ezer körül volt az esetszám

– figyelmeztetett.

Az utóbbi napokban több szakértő is arra figyelmeztetett, hogy a delta-variánst újabb, még annál is veszélyesebb mutáns vírusok követhetik. Arról pedig, hogy az Egyesült Államokban miért aggasztó a járványhelyzet, itt írtunk korábban.