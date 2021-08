Egy kolozsvári orvos is részt vett abban a romániai csalássorozatban, amelyben külföldön élő román állampolgároknak állított ki teljes védettségről szóló igazolásokat, miközben csak az első dózist kapták meg – írja a Főtér.

A csalást az egészségügyi minisztérium alá tartozó intézmények vették észre, majd jelentették a tárcavezetőnek, aki értesítette az ügyészséget.

A hamis igazolások a marosújvári oltópontról származtak, ahol a kiállított igazolásokhoz képest hét vakcinával több szerepelt a leltárban.

A nyomozás kiderítette, hogy június 28-án egy személy informatikai tudását latba vetette, és feltörte az erdélyi Fehér megyei oltópont számítógépes rendszerét, ahol a nyilvántartásban több oltási igazolványt is kiállított, pont úgy, mint ha az érintettek ott oltatták volna be magukat. Azonban nem sikerült a nyomait eltüntetnie, és a hatóság augusztus 5-én meglátogatta. Két házkutatást is tartottak ezen a napon, az egyiket egy kolozsvári orvosnál. Emellett tíz személyt is beidéztek kihallgatásra.