Újabb korlátozásokat vezettek be a görögországi Zakinthosz szigetén, valamint Kréta egyik városában, Haníában csütörtökön. Ennek értelmében mindkét helyen éjszakai kijárási tilalom lép életbe, valamint betiltották a zenés-táncos rendezvényeket.

Az intézkedések péntektől kezdve lépnek életbe és augusztus 13-ig biztosan érvényben maradnak.

Mindkét helyen jelentősen nőtt a fertőzöttek száma az utóbbi egy hétben: Zakinthoszban 69 százalékos növekedést, Haníában pedig 54 százalékos növekedést tapasztaltak a helyi fertőzöttek számát tekintve.

A járvány mellett Görögországban most az erdőtűzekkel is küzdenek, amelyek már a fővárost, valamint több turistaparadicsomot is fenyegetnek.