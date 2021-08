Elkapta a koronavírust, és elhunyt Paul Johnson house DJ és producer, akinek Get Get Down című dalát egy világ dúdolta a 90-es évek végén – írja az NME.

Johnson életét tragédiák kísérték. 1987-ben, egy forgatási baleset után kerekesszékbe került, 2003-ban amputálni kellett az egyik lábát. 2010-ben, egy balesetben a másik lábát is elvesztette.

Szerdán halt meg Illinois állambeli otthonában, a Covid–19 fertőzés okozta szövődmények miatt.