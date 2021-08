Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) közölte, hogy nem állapítottak meg okozati összefüggést a koronavírus elleni vakcinák és a menstruációs rendellenességek között.

A Menstruációs rendellenességek nagyon gyakoriak alapbetegség nélkül is, például stressz vagy fáradtság hatására is előfordulhatnak.

A gyógyszerügynökség ugyanakkor javasolta, hogy a Janssen vakcinája esetében frissítsék a termékinformációt,

és a vakcina lehetséges mellékhatásai között szerepeltetni kell az alacsony vérlemezkeszám előfordulásának esélyét is.

Az immunológiai okok miatt lecsökkenő vérlemezkeszám (immuntrombocitopénia) előfordulásának, azaz a véralvadási nehézségnek az esélye rendkívül alacsony a Janssen-vakcina esetében.

Emellett azt is közölték, hogy az oltás beadása után szédülés, fülzúgás vagy fülcsengés is előfordulhat, és e tünetek összefüggésbe hozhatók a szorongással kapcsolatos reakciókkal. Ennek fényében a szakértői bizottság azt javasolta, hogy az egészségügyi szakembereknek a felsorolt tünetekre is figyelmeztetniük kell azokat, akik ezt a vakcinát kapják.

Az EMA mindeközben kiemelte: az oltóanyag előnyei továbbra is felülmúlják az esetleges mellékhatások kockázatait.