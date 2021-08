Ezrek rohanták meg az oltóközpontokat a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában, miután olyan álhírek terjedtek el, hogy a koronavírus ellen be nem oltott lakosok nem kapnak segélyt, vagy otthon kell maradniuk a pénteken kezdődő és két hétig tartó karantén alatt − adta hírül az MTI.

Manilát és környékét augusztus 20-ig lezárták, mert elkezdett emelkedni a fertőzöttek száma a delta-variáns terjedése miatt. Három másik régióban, köztük a közeli Laguna tartományban augusztus 15-ig hirdettek vesztegzárat.

A korlátozások értelmében csak azok hagyhatják el otthonukat, akik létfontosságú ágazatokban végeznek munkát, egészségi vészhelyzetben vannak, vagy élelmiszert akarnak vásárolni. A fővárosi régióban este 8-tól hajnali 4 óráig kijárási tilalom van érvényben, és rendőrségi ellenőrzőpontokat állítottak fel a város határában.

Egy nappal a karantén kezdete előtt álhírek terjedtek el a helyi médiában, amelyek szerint a be nem oltottak nem járhatnak be dolgozni, vagy nem kapnak segélyt. Ennek hatására tömegek indultak meg az oltópontok felé Manilában, Las Piñasban és Antipolóban, mit sem törődve a távolságtartással, illetve azzal, hogy nem regisztráltak a vakcinára. A rendőrségnek egy helyszínen be kellett avatkoznia, és haza kellett küldeni a tömeget.