Orbán: Amit Biden mondott, személyes sértés minden magyarra nézve

A Fox News műsorvezetője, akiről itt írtunk, és aki a Mandinernek is adott interjút, tőről metszett Orbán-rajongó, a felvezetőben is agyondicsérte a magyar miniszterelnököt, ahogy azt korábban is tette, számos alkalommal. A mintegy tízperces televíziós interjút magyar idő szerint hajnali 3-tól lehetett megnézni: Tucker Carlson érintette benne a menekültkérdést, Joe Biden Magyarország-kritikáját, és a konzervatív-liberális politikai ideológiák és törzsek összecsapását is.

Ez volt az egyetlen logikus lépés, meg kellett állítanunk őket, jogos fellépés alapján

– válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, megfelelő eljárás volt-e feltartóztatni a menekültáradatot a déli határon. Majd így folytatta:

Veszélyt jelentettek, meg kellett védenünk az embereket. Ez a mi országunk, a mi történelmünk. Nézze, az nem alapvető emberi jog, hogy valaki illegálisan idejöjjön

– rögzítette.

A bevándorlás kérdését a kormányfő átvezette az integráció felé: szerinte sok európai ország úgynevezett „új társadalmat” épít.

Így hívják, ahol összekeverik a keresztény és muszlim közösségeket. Ám ez nagyon veszélyes. Mi, magyarok nem vállaljuk a közösségek összekeverését. Emiatt engem egyébként régóta fekete bárányként kezelnek Európában

– így Orbán Viktor.

Ki ez az ember, aki így beszél Magyarországról?

Tucker Carlson bejátszotta azt a felvételt, ahol Joe Biden felsorolja, hol épülnek totalitárius rendszerek Kelet-Európában, és Magyarországot is említi. A miniszterelnök erre úgy reagált, ez a megnyilvánulás nem valami illedelmes, sok magyar valószínűleg felteszi magában a kérdést, ki ez az ember, aki így beszél Magyarországról.

„De hát ő az Egyesült Államok elnöke, és bár amit mondott személyes sértés minden magyar számára, nekünk tiszteletet kell mutatnunk, udvariasan kell viselkednünk, mert mi tiszteljük az amerikaiakat.”

Orbán hangsúlyozta, Magyarország és az Egyesült Államok remekül együttműködik a NATO-ban, ha védelmi kérdésekről van szó, ugyanilyen az összhang a gazdasági kapcsolatokban is. Egyedül politikai téren nem sikerül rendesen együttműködni. A kormányfő kifejtette, szerinte mi áll emögött.

A siker a probléma. A liberális gondolkodók ugyanis nem értik, mi történik Közép-Európában. Mi kulturálisan, társadalmilag, gazdaságilag sikeres országot tudtunk felépíteni. Ám a nyugati liberálisok nem tudják elfogadni, hogy nem liberális környezetben is lehet ilyen sikert elérni.

A liberális-konzervatív küzdelembe merülve a miniszterelnök aláhúzta, nem hiszi, hogy lezárultak a folyamatok. Úgy véli, Nyugat-Európában is valós esély kínálkozik arra, hogy liberálisból konzervatívvá irányba billenjen a mérleg nyelve. Orbán Viktor szerint ebben a harcban most Olaszország a kulcsállam.

Visszautalva a menekültkérdésre, Orbán Viktor elmondta, sok keresztény és konzervatív család gondolja azt, hogy Nyugat-Európa ma már nem elég biztonságos hely. Figyelemreméltó ezért szerinte, hogy immár Nyugat-Európából is jönnek családok a magyar vidékre, ahol viszont már biztonságban érzik magukat.

Bizonytalan nemzetközi környezet

Carlson az amerikai és izraeli politikai fordulatról is kérdezte Orbán Viktort, aki így válaszolt:

Nem vagyunk túl szerencsések, mert Donald Trump rendkívül támogatóan viselkedett Magyarországgal. America first, ez egy igazán vonzó üzenet volt nekünk magyaroknak is, hisz nekünk is Magyarország az első. Hasonlóan pozitívan érzünk Bibi Netanjahuval, de most őt is leváltották, nagy kihívás, hogy hogyan kezeljük majd ezeket a változásokat.

A miniszterelnök az interjú záró részében úgy fogalmazott, a nemzetközi baloldal mindent meg fog tenni, hogy leváltsa a magyar kormányt. Abban viszont reménykedik, hogy előbb-utóbb az amerikaiak is elfogadják, hogy a magyar ügyeknek Magyarországon kell eldőlniük. Az USA-Magyarország viszonyt illetően pedig azt mondta: egy nem kedvelt, de stabil partner is elfogadható lehet a diplomáciában.

(Borítókép: Tucker Carlson és Orbán Viktor. Fotó: Orbán Viktor / Facebook)