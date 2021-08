Megbüntették Székelykeresztúrt, mert csak magyarul jelenik meg a helyi lap

Negyedszer marasztalta el a 97,9 százalékban magyar anyanyelvűek által lakott Székelykeresztúr polgármesteri hivatalát a romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), mert csak magyarul adják ki a helyi lapot – adta hírül az MTI.

Az újabb elmarasztaló határozatról maga a feljelentő, Dan Tanasa, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselője számolt be blogján.

A román politikus székelyföldi magyar jelképek és feliratok elleni pereskedéseiről híresült el. Ebben az ügyben azt kifogásolta, hogy az Asztalos Csaba által vezetett CNCD több mint nyolc év alatt sem tudta rákényszeríteni a székelyföldi kisváros polgármesteri hivatalát, hogy havonta megjelenő ingyenes kiadványa, a Keresztúri Kisváros román nyelven is tájékoztasson.

Az AUR politikusa tételesen végig is veszi, hogy a diszkriminációellenes tanács először 2013 februárjában rótta meg emiatt a polgármesteri hivatalt, majd három évvel később, 2016 márciusában. Ekkor fel is szólították Rafai Emilt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott akkori polgármestert, hogy három hónapon belül orvosolja a románokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést. 2019 áprilisában pénzbüntetést is kiszabott a hivatal. Kétezer lejt (150 ezer forint) kellett befizetnie a polgármesternek, azonban a Keresztúri Kisváros továbbra is csak magyarul jelent meg. Mindezek után a Dan Tanasa által alapított Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) újabb feljelentése, majd a CNCD újabb, immár 4000 lejes (300 ezer forint) bírsága következett.

Tavaly ősszel új polgármestere lett a településnek: az Erdélyi Magyar Szövetség jelöltje, Koncz Hunor János került a város élére. Dan Tanasa szerint ezért már neki kell orvosolnia a súlyos jogsértést Székelykeresztúron.

A legutóbbi, 2011-es romániai népszámláláson a 9650 lakost számláló Székelykeresztúron a lakosság 95 százaléka vallotta magát magyarnak, és 97,9 százaléka vallotta magát magyar anyanyelvűnek. A helyi roma közösség is a magyart jelölte meg anyanyelvének.