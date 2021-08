Mosdatlan celebek: többen vannak, mint hinné

A fürdés témájára is sort kerítettek egy podcastban, amelynek Ashton Kutcher és Mila Kunis volt a vendége. A mindennapos szappanhasználat megfosztja a testet a természetes olajoktól – figyelmeztette az egyik műsorvezető a hallgatókat, amivel Ashton és Mila tökéletesen egyetértett. Közölték, hogy mindennap épp csak a létfontosságú „dolgokat” mossák meg.

Ezen még a műsorvezető is megdöbbent: „Ki tanított benneteket arra, hogy ne mosakodjatok?”

Gyerekkoromban nem volt meleg víz, így amúgy sem zuhanyoztam túl sokat

– idézte fel megpróbáltatásait az ukrán származású Kunis.

A színész pár ezt a gyakorlatot folytatja két gyerekével, a 6 éves Wyatt-tel és a 4 éves Dimitrivel is.

„Sosem voltam az a szülő, aki agyonfürdette az újszülötteket” – vallotta be az anya.

Most, hogy már nagyobbak, Kutcher szerint kidolgoztak egy rendszert.

„Ha koszt látsz rajtuk, tisztítsd le – mondta. – Különben semmi értelme.”

Kutcher közölte: naponta megmossa a hónalját és az ágyékát. „Mást soha!” Néhanapján hajlamos „egy kis vizet önteni az arcára edzés után”, hogy megszabaduljon a sótól.

Felesége hozzá képest tisztaságmániás, mert szavai szerint naponta kétszer is megmossa az arcát.

Úgy tűnik, a Kutcher–Kunis család a szappanon spórol – jegyezte meg epésen a CNN.Rajtuk kívül azonban Hollywoodban akadnak még néhányan, akik ódzkodnak a víztől. Nem éppen rózsaillatúak – ilyennek írták le őket kollégáik.

Ennek több oka is lehet: például a rossz higiéniai körülmények, a környezet iránti aggodalom vagy az intenzív színészi játék. Kétségtelen azonban, hogy a velük szoros közelségben végzett munka sokak szaglását bántotta.

Amikor a megjelenés nem párosul az illattal

Brad Pitt köztudottan nem szívesen zuhanyozik forgatás közben. A Harag és a Becstelen Brigantyk forgatása közben többen megjegyezték, hogy Pitt nem a legvonzóbb illatú férfi, akivel együtt dolgoztak. Eli Roth azt mondta, hogy a színész inkább babatörlővel tisztálkodott zuhanyzás helyett. Viszont a sminkesnek kevesebb dolga volt, hogy koszosnak tűnjön. Erről Pitt maga gondoskodott – írta a Screen Rant.

Nem titok, hogy a vámpír szívtipró képtelen törődni a higiéniával. Robert Pattinson bevallotta, hogy nem zuhanyozik rendszeresen. A tus csak akkor jut eszébe, amikor néhanapján beleszagol a hónaljába. Az Alkonyatban vele együtt játszó sztárok jegyzőkönyvezték, hogy általában borzalmas szaga van. Pattinson vagy elfelejt zuhanyozni, vagy addig hordja ugyanazokat a ruhákat, amíg azok bűze elviselhetetlenné válik.

A Karib-tenger kalózai forgatása alatt – azt mondják – Johnny Depp nem zuhanyozott túl gyakran, hogy híven jelenítse meg Jack Sparrow kapitány külsőjét és állapotát. Alig mosott fogat is, hiszen a kalózok nem igazán törődtek a tisztasággal. Az utazó forgatásán viszont Deppnek annyira rossz volt a lehelete, hogy Angelina Jolie állítólag megkérte, öblítsen egy kis szájvízzel, majd mentolos cukorkával is megkínálta.

A hasizmok kimunkálása sok edzéssel és verítékkel jár. Zac Efron azonban nem vett tudomást arról, hogy az izzadás bűze egy hosszú zuhannyal semlegesíthető. Amikor egy filmben, például a Baywatchban csuromvizesen és izzadtan jelenik meg, partnerei szerint Efron ugyanolyan hitelesen büdös is.

Russell Crowe színésztársai többször is panaszkodtak az új-zélandi származású művész szagára. A Gladiátor forgatásán állítólag több napig nem zuhanyozott. A remény bajnokában egy nehézsúlyú amerikai bokszolót, Jim Braddockot alakította, és a jelek szerint félretette higiéniai szokásait, hogy még hitelesebben meg tudja jeleníteni a világválság korabeli karaktert. Elviselhetetlen bűzét sokan zavarónak tartották. A maximális hitelesség elérése érdekében a Noé forgatásán Russell Crowe több napig nem volt hajlandó zuhanyozni, miközben Darren Aronofsky bibliai karakterének őrült változatát alakította.

A Harag forgatásán Shia LaBoeuf senki szívébe be nem lopta magát. Állítólag hetekig nem zuhanyozott, hogy beleélje magát egy második világháborús harckocsizó szerepébe.

Sok híresség régóta nem használ illatszereket, beleértve a dezodort. Matthew McConaughey évtizedekkel ezelőtt hagyott fel a gyakorlattal. A Bolondok aranya forgatásán Kate Hudson – kivált a meghitt jelenteket előtt – megpróbálta meggyőzni, hogy tegyen valamit. Még egy kősós dezodort is vett neki, abban bízva, hogy természetes összetevői tetszeni fognak a férfinak. Hasztalan. McConaughey szerint partnerei mindig férfiszagát dicsérték.

Az Oscar-díjas Julia Roberts a környezetet óvja olyannyira, hogy több napig nem zuhanyozik, és így takarékoskodik a vízzel. Egyik testőre szerint a színésznő „totális hippi” és „szuperzöld”. Következésképpen testszagát a stábja ki nem állhatja. Roberts ráadásul a dezodort is mellőzi, és ritkán mos hajat. Azzal érvel, hogy a hajmosás megfosztja a haját a természetes olajoktól, emiatt száraz és törékeny lesz.

Julia Robertshez és Matthew McConaughey-hez hasonlóan Bradley Cooper is évek óta a dezodormentes klub tagja. Szerinte nincs szüksége dezodorra, mert a teste önmagától megtisztul. Mentségére szóljon, hogy naponta többször is igyekszik lezuhanyozni, ellensúlyozandó az izzadásgátló hiányát. Talán háromszor is a tus alá állok egy nap – mondta Cooper.

Cameron Diaz évtizedek óta nem használ dezodort, mert szerinte az izzadásgátlók eltömítik a pórusokat. A lesifotósok közben többször is kiszúrták Diazt koszos, zsírfoltos öltözékben. Ő azzal válaszolt, hogy képtelen megválogatni a viseletét. Ahelyett, hogy rendet rakna, vagy kimosná a ruháit, négy egymást követő napon át ugyanazt viseli, majd végleg kidobja. Hát ez bizony rengeteg elpazarolt ruha.

Russell Crowe-hoz hasonlóan Viggo Mortensen, A Gyűrűk Ura egyik főszereplője szerint is a színésznek bele kell élnie magát a karakter gondolatvilágába még akkor is, ha ez kényelmetlenséggel jár. Színésztársai megerősítették: Mortensen úgy döntött, hogy a fantasyfilmek trilógiájának forgatása alatt az erdőben táborozik. Sean Bean, aki A Gyűrű Szövetségében Boromirt alakította, folyton panaszkodott Mortensen módszereire és az ebből fakadó bűzre.

A különc

Az Apple-(társ)alapító Steve Jobs világéletében mindig különcködött. Időnként vegetáriánus és vegán volt, és meggyőződéssel vallotta, hogy a méreganyagoktól mentes, húsmentes étrend nem termel testszagot.

Gyakorlatilag nem zuhanyozott, és nem használt dezodort – munkatársai keserűségére. Amikor az Atarinál dolgozott, a főnöke az éjszakai műszakba osztotta be, hogy egyedül dolgozzon, és testszagával ne zavarja kollégáit.

Jobs szívből utálta a közösségi szabályokat, például a lábbelit is. Gyakran mezítláb sétálgatott az irodában. Ez egyesek számára önmagában is gusztustalan tud lenni, hát még milyen, amikor átható lábszaggal párosul.

(Borítókép: Egy zuhanyzó nő. Képünk illusztráció. Fotó: Roland Weihrauch / picture alliance / Getty Images)