Arcbénulás is felléphet Pfizer és Moderna után

Több laborban is razziát tartottak a hatóságok Indiában, mivel a gyanú szerint ezekben az intézményekben

semmiféle tesztet nem végeztek, mégis teszteredményekről szóló papírokat adtak át az embereknek.

A gyanú szerint még az indiai Kumbh Mela ünnepségsorozat idején, azzal összefüggésben végeztek teszteket ezekben a laborokban. A nyomozók egy pénzmosási ügyben kutakodva bukkantak rá az itt zajló gyanús tevékenységre.

Ezekben a laborokban valóban alig-alig végeztek koronavírus-tesztet, miközben hamis iratokat és számlákat állítottak ki azért, hogy illegális bevételekhez jussanak

– közölték a hatóságok.

A nyomozás szerint Uttarakhand állam is érintett lehet az ügyben, mivel a laborok a kormányzattól is megrendeléseket kaptak a tesztek végzésére. Ráadásul laborokban a gyanú szerint olyan embereket is leteszteltek, akik részt sem vettek a Kumbh Melán.

A hatóságok szerint az egyik laborban csak a tesztek 0,18 százaléka produkált pozitív eredményt,

ami jóval kisebb az 5,3 százalékos átlagnál, ami az ünnepségsorozat idején jellemző volt.