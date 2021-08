Meleg vagy? Dobj be egy Snickers-t! – üzente az édességgyártó egy hirdetésben

Úgy tűnik, hogy a homoszexualitás megjelenítése körül nemcsak itthon, de Spanyolországban is viták vannak. A Snickers nemrég az LMBTQ közösség egyik oszlopos tagját, Aless Gibaját kérte fel, hogy szerepeljen az egyik ott sugárzott reklámjában.

A videóban a 722 ezer követővel rendelkező influenszer egy tengerparti bárban elvékonyított hangon kér egy „szexi narancslevet”, amiben A, B és C vitamin is van. Miután mindenki furcsán néz rá, a pincér üdítő helyett egy Snickers jégkrémet ad neki, a következő snittben pedig a kacsintó Aless Gibaja helyett már egy mackós külsejű szőrös férfit látunk, jelezve, hogy az édességtől rögtön helyre áll a világ rendje.

A CNN cikke szerint a spanyolországi cég már eltávolította a hirdetést, és mindenkitől elnézést kért.

„Soha nem állt szándékunkban megbélyegezni vagy megbántani bármely személyt vagy csoportot. Ebben a konkrét kampányban az volt a cél, hogy barátságos és alkalmi módon közvetítsük, hogy az éhség megváltoztathatja a hangulatunkat" – írta a társaság Twitteren.





A történtekre maga Aless Gibaja is reagált, Instagram-sztoriban elmondta, hogy sokkot kapott attól a sok támadástól, amit az elmúlt hetekben a közösségi médiában kapott. Kiemelte, hogy számára mindig is a tisztelet, a tolerancia, és az egyenlőség volt első helyen.

A reklámot egyébként a spanyol egyenlőségért felelős miniszter, Irene Montero is homofóbnak nevezte, és mint írta, végképp nem érti, hogy ki szerint volt jó ötlet ezt üzleti célokra használni. Az érintettek főként azt sérelmezték, hogy a reklám sztereotipizálja, és lejáratja a homoszexuális embereket.





Me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial.



Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV. — Irene Montero (@IreneMontero) August 5, 2021

Mint arról korábban beszámoltunk, a homoszexualitás megjelenítése körül itthon is számos kérdés merült fel az elmúlt hetekben. Ennek oka a gyermekvédelmi törvénybe csempészett homofób passzus, amely többek közt tiltaná az olyan reklámok elérhetővé tételét a 18 éven aluliak számára, amelyek öncélúan ábrázolják a szexualitást, népszerűsítik a homoszexualitást és a nemváltást. Az ügyben országos népszavazást is kezdeményez a kormány, ahol arról is érdeklődnek, hogy a szülők mennyire támogatják a gyermekek fejlődését befolyásoló szexuális médiatartalmak korlátlan megjelenítését.