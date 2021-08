Ezreket evakuáltak Görögországban

Már tíz ország sietett Athén segítségére, miután továbbra sem sikerült megállítani az ország több pontján pusztító erdőtüzeket. Egy önkéntes tűzoltó meghalt a katasztrófában, több mint húsz ember került kórházba. Az anyagi és természeti kár is jelentős, amiért a miniszterelnöknek magyarázkodnia kell.

Már több mint kétezer embert evakuáltak a Görögországot sújtó tűzvész miatt. A dél-európai állam több pontján is lángra kapott a növényzet, miközben harminc éve nem tapasztalt hőhullám érte el a térséget. Különösen súlyos a helyzet az ország második legnagyobb szigetén, Évián. Onnan vasárnap 349 embert kellett evakuálni, huszonhárom turistát a parti őrség mentett ki, miután a strandon a bozóttűz fogságában rekedtek. Helyszíni beszámolók szerint a helyiek nem elégedettek a hatóságok fellépésével.

Dühös vagyok. Elvesztettem az otthonom, holnaptól minden megváltozik

– mondta a Guardian tudósítójának egy helyi lakos. A brit lap szerint Évia szigetén több település csak a helyiek kitartásának köszönhetően nem vált a lángok martalékává. A hatóságok intése ellenére a lakosok egy része nem hagyta el a szigetet, hanem maguk szervezték meg a védekezést.

A Kathimerini hírportál értesülése szerint eddig országosan egy önkéntes tűzoltó vesztette életét, égési sérülésekkel legalább 20 embert ápolnak kórházban.

A lángokkal összesen 575 tűzoltó küzd, a görög alakulatok segítségére 112 román és 100 ukrán szakember érkezett, valamint nyolc további ország nyújtott Athénnak segítséget. Támogatja a műveletet tizenhét tűzoltó repülőgép és helikopter.

Vasárnap kora este az egyik gépnek kényszerleszállást kellett végrehajtania. A baleset a Jón-tengeri Zákinthosz szigetén történt, a pilóta megmenekült.

Logisztikai problémákat okoz, hogy a tűz terjedése nehezen kiszámítható. A Peloponnészoszi-félszigeten például a Megalopolisz várostól délre, valamint Olümpia közelében is felcsaptak a lángok, a régió polgármestere nagyobb légi támogatást követelt.

Szerinte hiba volt a tűzoltó repülőgépeket Athén közelében tartani, mert emiatt az ország más részeiben kontroll nélkül kezdtek terjedni a lángok.

A DPA hírügynökség által idézett egyik tűzoltó viszont azt mondta: kénytelenek voltak a fővárostól északra lévő területekre koncentrálni a repülőgépeket, mert nem hagyhatták, hogy a tüzek elérjék a nagy kiterjedésű, sűrűn lakott területeket.

Amint ez a rémálomszerű nyár véget ér, minden erőforrásunkat a kármentésre, helyreállításra összpontosítjuk majd

– fogalmazott szombaton Kiriákosz Micotákisz, Görögország miniszterelnöke. Az MTI tudósításában több görög lapot is szemléz, ezek szerint a miniszterelnököt két évvel ezelőtti hivatalba lépése óta most először érik súlyos bírálatok. Kritikusai ugyanakkor elismerik, hogy bizonyos szempontból megfelelő a védekezés: gyorsan és jól működött a tűzjelző rendszer, a kormány időben hívott külföldi segítséget, és eddig még senki nem vesztette életét. Micotákisz ezzel kapcsolatban többször is hangsúlyozta, hogy az életmentés a legfontosabb, az erdők vagy az ingatlanok megvédése másodlagos.

A rendőrség is nyomoz a tűzesetek ügyében, nem egy esetben felmerült a szándékos gyújtogatás, a gondatlanság gyanúja. A globális felmelegedéssel összekapcsolt rekordhőség azonban nagyban hozzájárul a természeti katasztrófához. Erre utal, hogy a térségben Olaszországban, Törökországban és a Balkánon is egyre több helyen csapnak fel a lángok, de Oroszországban és az Egyesült Államokban is jelentettek erdőtüzeket.