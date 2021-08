Sokan megakadályoznák, hogy büszkék lehessünk – interjú Bollywood Budapesten forgató botrányhősnőjével

Indiában a mozirajongók lelkesedése vallásos formát ölt. Kedvenc filmcsillagjaikat istenként tisztelik, szentélyeket állítanak a számukra, s imádkoznak hozzájuk. Egyik ilyen, rajongott színésznő Kangana Ranaut. A most 34 éves filmsztár éppen hazánkban forgat, a zömében Budapesten játszódó Dhaakad című kémfilm Bollywood következő szuperprodukciója lesz. Több szempontból is merész mozi készül.

Az alkotók szakítanak számos, hagyományos indiai filmes panellel, de idegen az ország kultúrájától, hogy egy férfiakat halomra gyilkoló, kőkemény női karakter áll a történet középpontjában.

Kangana Ranaut az Indexnek adott interjút, a színésznőt nem csak a filmről kérdeztük. Ranaut ugyanis politikailag is aktív, többször kiállt India miniszterelnöke, Narendra Modi mellett. A jobboldali, hindu-nacionalizmussal vádolt Modi kormány iránti szimpátiája miatt a színésznő megosztó személyiség, igazi botrányhős Indiában. Nem csak a helyi bulvársajtó követi minden lépését, de kilenc és félmillió követőt számláló Instagram fiókja miatt, a közéletre komoly befolyása van. Nem egy nyilatkozata kivágta a nemzetközi sajtóban is a biztosítékot. Twitter fiókját például májusban letiltották, miután India népes muszlim lakosságának diszkriminációját sürgető posztot osztott meg.

Elégedett a forgatással? Fárasztó munka lehetett...

Abszolút. Már sokkal jobban érzem magam, hiszen majdnem mindennel megvagyunk – nagyjából a teljes film 2 százaléka maradt hátra. Nagy megkönnyebbülés ez a teljes stáb számára. Kemény munka volt, különösen a járvány miatt.

Én is elkaptam a covidot, a betegség sokat visszavett a formámból.

De végre látjuk a munkánk gyümölcsét, mindenki megnyugodott kicsit. Nincs más hátra, minthogy élvezzük a hátralévő pár napot. Az elmúlt időszak csak a munkáról szólt, rám fér egy kis kikapcsolódás.

Most forgat először Budapesten. Hogy tetszik a város?

Budapest lebilincselő. Gyönyörű, nagyon megfogott a hangulata. Különösen meglepett, hogy a járvány után ilyen gyorsan visszaállt az élet. Nehéz időszak ez az egész világ számára, elismerésem, hogy Magyarország ilyen gyorsan talpra állt. Tetszett, hogy érezni a reményt a levegőben, ehhez társul persze a gyönyörű környezet, az elképesztő építészet. Tényleg elbűvölő, talán ez a legjobb szó rá.

Indiában Önt istennőként tisztelik. Halandóként, hogyan éli ezt meg?

Egy korábbi filmemben az indiai történelem egyik híres mártírját játszottam el (a Manikarnika című produkcióban Jhansi királynőt alakította – a szerk.), azóta sokan valamilyen bátor, csodált karakterrel azonosítanak. Én mindig szem előtt tartom, hogy az alakításom nem több, mint az általam eljátszott karakter kivetülése. Ebből adódóan mi, színészek abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy kapunk abból a szeretetből és érdeklődésből, ami ezeknek a karaktereknek szól. De ez minden. Nem tartom magam istennőnek.

A politikai véleményét sem rejti véka alá, amiért nem csak szeretetben, de kritikákban is részesül. Hogyan viseli a támadásokat?

Nem politizálok, egyetlen politikai pártot sem képviselek. Annak ellenére, hogy számos esetben kaptam meghívást különböző politikai csoportoktól, ezeket minden alkalommal visszautasítottam. A hazám fejlődése viszont mélyen érdekel. Ezért aztán harcolok a jogainkért: felemelem a szavam a nők és gyerekek jogaiért ugyanúgy, mint a bollywoodi filmekben megjelenő cenzúra ellen. Hindu vagyok, a kultúrámért, a vallásomért állok ki. Nagyon sok ember előítéletes a hindukkal szemben, ezért sok jogsértést kell elszenvednünk.

A hindukkal szembeni jogsértésekről nem annyira hallani...

Valóban, én viszont nyíltan beszélek róla. Ez felemelő érzés, miközben vannak, akiket idegesít. Sokan szeretnék megakadályozni, hogy büszkék lehessünk kultúránkra. Mi vagyunk a világ legősibb civilizációja, és úgy gondolom, hogy a szekularizáció, az urbanizáció, és más jelenségek ellenére biztosítanunk kell a túlélését.

Ezért aztán nyíltan harcolok civilizációnk túléléséért. Talán másoknak úgy tűnhet, hogy politizálok. Valójában azonban nacionalista vagyok.

El tudja magát képzelni politikai pályán, egyszer a jövőben?

Nem igazán, borzasztóan hálátlan munka lehet. Teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mennyit dolgozol az emberekért, a végén úgyis megbélyegeznek. Bármit is érjen el egy politikus, az soha nem lesz elég. Ezzel szemben, színészként rengeteg szeretet, elismerést kapok, néha talán méltatlanul sok jut belőle.

Ráadásul szeretem a hivatásommal járó bájt. Mindig gyönyörű helyekre utazunk, nagyszerű emberekkel találkozunk, mindenhol luxus vesz minket körül.

Ez persze egy politikusnak is kijárhat, őket azonban ezért könnyen elítélhetik. Nem vehetnek fel egy ékszert, vagy viselhetnek egy ruhát anélkül, hogy ezen aggódnának. Szóval nem hiszem, hogy jól érezném magam ilyen környezetben. Ahogyan azt sem gondolom, hogy lenne olyan párt, amelyik elfogadná az életvitelem. Egy politikus-díva szerintem sok lenne nekik.

Milyen filmeket szereti a legjobban?

Imádom a hazafias filmeket! Közösséget teremtenek, összehozzák az embereket. Jó, ha a nemzeti érzelem megjelenik egy filmben, de vannak más, fontos témák is: az emberi jogok, az egyenlőtlenség, vagy a környezetszennyezés, a veszélyeztetett növény- és állatfajok. Fontosnak tartom, hogy egy film elgondolkodtasson, érzelmileg felkavarjon, hogy kitágítsa a néző tudatát. Tudom, hogy egy mozifilm esetében ez nagy elvárás, de nem lehetetlen ilyet alkotni.

Most egy kémfilmet, a Dhaakad-ot forgatják. A főszereppel a nők melletti kiállást erősíti?

Így van. A nőket továbbra is lenézik, mivel nincs meg bennük a férfiakra jellemző erő. Miközben például most, az olimpián is versenyeznek erős nők, férfias sportágakban is ott vannak. Ezért tetszett, hogy a filmünkben egy kemény kémnő a főhős, ő az, aki végül megmenti a világot. Indiában ez egy nagyon merész, újszerű megközelítés.

Biztos vagyok benne, hogy a film hozzájárul majd társadalmunkban a nők szerepének újraértékeléséhez.

Helyzetük ugyanis Indiában közismerten rossz, sok esetben a férfiak csak azért bántják a nőket, mert megtehetik. Mert nem tudják megvédeni magukat. Remélem, a film hozzájárul majd a nemi szerepekkel kapcsolatos, rossz beidegződések megváltoztatásához.

A következő filmjében milyen szerepekben láthatjuk?

A Thalaivi című filmben egy híres, az elmúlt évtizedek meghatározó politikusát alakítom. A Tejas pedig egy hazafias, háborús film. A légierő mártírrá vált, női pilótájáról szól. Bízom benne, hogy Magyarországon is láthatják majd őket.

