Tengerben élő krokodilok támadtak meg két katonát

Az ausztrál média szerint a két katona Cairnstól mintegy 800 kilométerre északra fekvő Cape York-félszigeten egy tengerparti halászfalu közelében gázolt be a tengerbe.

A két férfi krokodiloktól hemzsegő vízben úszott, amikor az egyiket megtámadták, a másik pedig a segítségére sietett. A katona, aki a kollégájának akart segíteni, kar- és csuklósérüléseket szenvedett. Azt azonban még nem tudni, hogy mi történt a krokodillal.

A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint mindkét férfi a hadsereg állományába tartozik, de azt nem közölték, hogy szolgálatban voltak-e, amikor a támadás történt.

Az északi terület kormányának adatai szerint 100 és 200 ezer között van az Észak-Ausztráliában őshonos vadon élő sósvízi krokodilok száma.

A bordás krokodilok

A sósvízi krokodil, vagy bordás krokodil a tudomány által ismert legnagyobb élő hüllő. A hímek hossza elérheti a 6-7 métert, illetve az 1000-1300 kg-os súlyt. A sósvízi krokodil tulajdonképpen egy nagytestű csúcsragadozó, amely a legtöbb zsákmányát lesből kapja el, majd megfojtja, vagy egészben lenyeli. Szinte minden állatot képes legyőzni, amely a területére téved, beleértve az embert is. Halakra is vadászik, képes messzire beúszni a tengerbe. Egyetlen természetes ellensége a cápa.

Sósvízi ausztrál rokonukkal szemben az édesvízi krokodilokra nem jellemző, hogy emberekre támadnak, bár önvédelemből harapnak, és rövid, nem halálos kimenetelű támadások is lehetségesek. Az édesvízi krokodil viszonylag kicsi, a hímek 2,3-3 m hosszúra is megnőhetnek, súlyuk pedig általában 70 kg körül van, a nagyobb példányoké a 100 kg-t is meghaladhatja.