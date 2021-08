Károly herceg évente meglátogatja erdélyi birtokát

Nem köztudott, de Károly herceg, a brit korona várományosa évente egyszer elutazik Erdélybe, hogy megpihenjen a festői környezetű Zalánpatakon, méghozzá a tulajdonát képező birtokon.

A 400 évvel ezelőtt alapított falunak mintegy 150 lakosa van, így nemigen zavarják a brit arisztokratát a pihenésben a hegyek között.

Magát a birtokon álló, az egész településre ránéző házat a falu bírájának építették, és a mai napig őrzi autentikusságát, miután hagyományos módszerekkel restaurálták az építményt.

A walesi herceg 1988-ban járt először Erdélyben, és rögtön beleszeretett a tájba. Gondolt egyet, és vett magának egy földbirtokot egy Kálnoky Tibor gróffal közösen indított projekt keretében. Így nemcsak Zalánpatakon, de Szászfehéregyházán is van egy birtoka, a Transylvania Now írása szerint pedig erdélyi látogatásakor átugrik a gróf miklósvári nyaralójába is.

És hogy mi történik a birtokokkal, amikor Károly herceg távol van? Kiadják.