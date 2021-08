Meghalt a manchesteri robbantás egyik túlélője

A fiatal lányt a hálószobájában találták holtan a szülei. A halál okát egyelőre még nem állapították meg a hatóságok.

Szülei szerint a lány önzetlen, életteli személyiség volt, de a tragikus koncert óta a hangos zajoktól folyton megijedt és aludni is csak nehezen tudott, még úgy is, hogy viszonylag távol állt a robbanás helyszínétől. A tragédia után többször is visszatért a helyszínre és virágokat vitt az áldozatokról megemlékezve.

A szülők azt is elmondták, hogy Eve autókkal szeretett volna foglalkozni, de a depressziója miatt nagyon nehezen indult be a karrierje. Ennek ellenére bizakodtak, mert az utóbbi hetekben „kezdett visszatérni a régi énje” és sok kilót leadott.

Összetört a szívünk, ez egy rémálom

– nyilatkozta az édesanyja.

A GoFundMe nevű adománygyűjtő oldalon a szülők segítséget kértek a temetés finanszírozásához, e célra már 5625 font gyűlt össze úgy, hogy 4500 fontban szabták meg az elérni kívánt adománycélt.