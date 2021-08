Nemi erőszak miatt beperelték Károly herceg öccsét, András herceget

Hivatalosan is a New York-i bírósághoz fordult hétfőn szexuális zaklatás vádjával Virginia Roberts Giuffre miután többször beszélt arról, hogy kényszerítették, hogy lefeküdjön András yorki herceggel 2001-ben, amikor 17 éves volt – írja a The New York Times.

A 38 éves nő korábban arról beszélt, hogy Jeffrey Epstein, akit több tucat nő és kiskorú lány szexuális kizsákmányolásával vádoltak, felajánlotta őt András hercegnek, II. Erzsébet királynő második fiának többször is szexre, amikor még tinédzser volt.

A kereset szerint a brit uralkodói család tagja szexuális erőszakot követett el a nővel szemben Jeffrey Epstein kerítőjének, Ghislaine Maxwellnek a londoni otthonában, továbbá a néhai milliárdos manhattani és Virgin-szigeteken található otthonában is. A vádak szerint Ghislaine Maxwell segített neki felhajtani fiatalkorú lányokat, hogy aztán a lányokat befolyásos és gazdag barátai rendelkezésére bocsássa.

A kereset szerint Virginia Giuffrét háromszor is megerőszakolták esett át, miután „szexuális célból kölcsönadták” őt a hercegnek. Húsz évvel ezelőtt András herceg vagyona, hatalma, pozíciója lehetővé tette, hogy bántalmazzon egy megrémült, sérülékeny fiatalt, akit senki nem védett meg – fogalmazott. A nő szerint nyílt és burkolt fenyegetésekkel kényszerítették az aktusra, és gyakorlatilag szexrabszolgaként tartották. Kiemelte: rettegett tőle, hogy halál vagy verés vár rá vagy a hozzá közelállókra, ha nem enged a nyomásnak.

András herceg szóvivői és jogászai egyelőre nem kommentálták az ügyet.