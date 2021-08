„Apátok hibákat követett el!” – lemondott a zaklatással vádolt kormányzó, Andrew Cuomo

Benyújtotta lemondását New York állam szexuális zaklatással vádolt kormányzója, Andrew Cuomo.

Cuomo ellen előző héten tettek büntetőfeljelentést, ugyanis a gyanú szerint a kormányzó tizenegy nőt zaklathatott.

A minap Cuomo titkárnője is lemondott, valamint őt magát is sok politikus – köztük Joe Biden is – lemondásra szólította fel.

A körülmények fényében úgy érzem, hogy a legjobb dolog, amit most tehetek, az, ha félreállok, és hagyom, hogy a kormányzat csinálja a dolgát

– mondta Cuomo az NBC News szerint.

A kormányzó mindeközben félig-meddig elismerte az ellene felhozott vádakat, bár azt tagadta, hogy szándékosan tette volna mindazt, amit tett.

Édesapátok hibákat követett el. Ezekért bocsánatot kért, és tanult belőlük, erről szól az élet

– üzente három lányának a lemondásában.

Cuomo helyébe a demokrata Kathy Hochul lép majd, ő fogja kitölteni a ciklust a következő választásokig.