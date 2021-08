A Premier League első fordulóiban véletlenszerűen ellenőrzik a szurkolókat a járványhelyzet miatt – írja a BBC.

A liga a pénteki Brentford–Arsenal nyitómérkőzés előtt közölte a koronavírusra vonatkozó protokollját, amely szerint a szurkolóknak bizonyítaniuk kell a stadionokban, hogy teljesen be vannak oltva, vagy az elmúlt 48 órában negatív volt a Covid-tesztjük.

Ennek érdekében a liga együttműködik a klubokkal, hogy fokozatosan bevezessék az új rendszert, és idővel mindenki számára kötelező legyen az ellenőrzés a megfelelő biztonság miatt.

A szurkolóknak emellett be kell tartaniuk a többi óvintézkedést is, így például a maszkviseletet is a beltereken.

A stadionok kapacitására vonatkozó korlátozásokat július 19-én oldották fel, jelenleg pedig helyszínenként változik, milyen szabályok érvényesek a szurkolókra. A Chelsea volt az első klub, amelyik jelezte, kizárólag úgy léphetnek be az emberek a Stamford Bridge-re, ha igazolják a védettségüket.