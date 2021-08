Szankciókat kapott az évfordulójára Joe Bidentől a belarusz elnök

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök újraválasztásának egyéves évfordulója alkalmából az Egyesült Államok újabb szankciókat vezet be Belarusszal szemben - derül ki Joe Biden amerikai elnök hétfői bejelentéséből.

Az Egyesült Államok továbbra is kiáll az emberi jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága mellett, miközben szövetségeseinkkel és partnereinkkel közösen vonjuk felelősségre a Lukasenka-rezsimet. Mindazoknak, akiknek fontosak az emberi jogok, a szabad és tisztességes választások és a véleménynyilvánítás szabadsága, ki kell állniuk az elnyomás ellen – fogalmazott Biden a szankciók elrendeléséről szóló elnöki rendelet aláírását követő közleményében.

A Fehér Ház közlése szerint a mostani elnöki rendelet lehetővé teszi a Biden-adminisztráció számára, hogy szankciókat vezessen be a Lukasenka-kormány további tagjaival szemben, beleértve a belarusz gazdaság biztonsági, energetikai, dohányipari, építőipari és szállítási ágazatában tevékenykedő személyeket is. Az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy büntetőintézkedéseket vezetnek be például a pénzmosással vádolt Belarusz Olimpiai Bizottság, valamint a Beloruszkalij OAO nevű állami vállalat ellen, amely a vádak szerint illegálisan finanszírozza a kormányt. Egy évvel ezelőtt a belarusz nép a demokrácia legalapvetőbb kifejezésén – a választásokon – keresztül igyekezett hallatni hangját, és alakítani saját jövőjét. A belarusz nép egyértelmű akaratának tiszteletben tartása helyett a Lukasenka-rezsim választási csalást követett el, amelyet egy brutális elnyomó kampány követett – áll Joe Biden közleményében.

A Fehér Ház a büntetőintézkedések mellett felszólította a minszki kormányt, hogy tegyen lehetővé független nemzetközi vizsgálatot a Ryanair légitársaság vilniusi járatának májusi földre kényszerítésével kapcsolatban, engedje szabadon az összes politikai foglyot, és kezdjen tárgyalásokba a demokratikus ellenzékkel és a civil társadalom szereplőivel.

Aljakszandr Lukasenka a tavalyi - a fehérorosz ellenzék, valamint több nyugati ország szerint csalással megnyert - választás után a hatodik elnöki ciklusát kezdte meg. A fehérorosz elnök megválasztását követően az ellenzék hónapokon át tiltakozó megmozdulásokat tartott, amelynek következményeként több mint 35 ezer embert vettek őrizetbe és ezreket bántalmaztak, valamint zártak börtönbe.