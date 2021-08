Horvátországban és Szlovéniában is nőtt az újonnan regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a múlt héthez képest – tájékoztat róla az MTI, a szomszédos országok válságstábjainak szerdai jelentéséből.

A magyar turisták első számú célpontjában, Horvátországban az elmúlt 24 órában 381 új esetet azonosítottak, ezzel a fertőzöttek száma meghaladta a 365 ezret. Eddig az ország egynegyedét oltották be, ennek a többsége már a második adagot is megkapta. Ennek megfelelően továbbra is kötelező a maszk viselése zárt térben, és számos korlátozás van érvényben.

A Magyarországgal és Horvátországgal is szomszédos Szlovéniában szerdára 248-cal nőtt a fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 260 ezret. A szlovéneknél a lakosság csaknem felét beoltották már, az oltottak nagy része túl van a második oltáson is.

A szlovén kormánynak azt javasolta a kabinet, hogy a jelenléti oktatást kössék védettségi igazolványhoz, azonban az iskolák igazgatói és a szakszervezetek tiltakoznak ez ellen, szerintük ez észszerűtlen és kivitelezhetetlen.