A svájci nagykövetség felszólította a kínai állami médiát, hogy azonnal távolítsák el azokat a cikkeket, melyben egy nem létező svájci biológusra hivatkoznak a koronavírus eredetével kapcsolatban – írja a BBC.

A China Daily-ben azt idézték Wilson Edwardstól, hogy biológusként döbbenten figyelte, hogyan politizálták át a Covid-19 eredetkövetését.

Az állítólagos biológus a WHO függetlensége miatt is kifejezte aggodalmát, és azt is hozzátette:

az USA annyira vakon támadja a vírus eredete miatt Kínát, hogy a valódi adatokat észre sem veszik.

A svájci nagykövetség ezután rákeresett Wilson Edwardsra, a végén pedig kierült, hogy a hivatkozott akadémikus valójában nem is létezik.

A svájci nagykövetség a Twitteren azt írta:

Az országunk iránti figyelmet nagyra értékeljük, a svájci nagykövetségnek viszont sajnos arról kell tájékoztatnia a kínai nyilvánosságot, hogy ez a hír nem igaz

Néhány kínai sajtóorgánum azóta már eltávolította az álbiológustól származó idézeteket.