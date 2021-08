Megdőlhetett a rekord, ilyen hőséget Európában még soha nem mértek

Megdőlhetett az európai melegrekord: a dél-szicíliai Szirakúza közelében szerdán 48,8 fokot mértek – írja az MTI a BBC-re hivatkozva. Az olasz regionális hatóságok jelentését a Meteorológiai Világszervezetnek (WMO) is meg kell erősítenie.

A WMO szerint a jelenlegi európai melegrekord 48 fok, amelyet 1977-ben mértek Athénban.

Mint megírtuk, az Olaszországban tapasztalható hőhullámot az Afrikából érkező Lucifer nevű anticiklon okozza. Az előrejelzések szerint a légörvény észak felé tart, átszelve Olaszországot, tovább növelve a hőmérsékletet a városokban, köztük Rómában is. Az olasz egészségügyi minisztérium szélsőséges forróságra figyelmeztető „vörös” jelzést adott ki számos régióban,

a legnagyobb egészségi kockázatú városok száma várhatóan nyolcról 15-re emelkedik péntekre.

A mediterrán hőhullám, amelynek hatására évtizedes melegrekordok dőltek meg sok országban, erdőtüzeket eredményezett szerte Dél-Olaszországban, azon belül is Szicília, Calabria és Puglia a legsúlyosabban érintett régiók. Mindeközben Görögországban is tovább tombolnak az erdőtüzek, amelyeket az erős szelek és a kiszáradt növényzet táplálnak. Külföldi csapatok is segédkeznek a lángok megfékezésében.

A szakemberek szerint az éghajlatváltozás növeli az erdőtüzek kialakulásához hozzájáruló meleg és száraz idő kockázatát. A globális átlaghőmérséklet már most nagyjából 1,2 fokkal meghaladja az iparosodás előtti szintet, és a mutatók tovább fognak emelkedni, ha a világ kormányai nem hoznak intézkedéseket a károsanyag-kibocsátás visszaszorítására.

Az ENSZ kormányközi klímaváltozási bizottságának (IPCC) hétfőn kiadott, hét év óta első átfogó jelentése szerint az emberiség a tevékenységével minden korábbinál erőteljesebben idézi elő a klímaváltozást, amely immár visszafordíthatatlanná vált, a globális felmelegedés már a Föld minden lakott részén szélsőséges időjárási körülményeket idéz elő.