Britney Spears szabad, feladja a gyámságot az apa

Az énekesnő és rajongói a Free Britney mozgalom jegyében már hosszú ideje követelték, hogy Jamie Spears helyett valaki más vegye át a gyámságot. A TMZ értesülése szerint hamarosan benyújtják azokat a dokumentumokat, amelyekben Jamie Spears, az énekesnő apja beleegyezik, hogy átadja valaki másnak a gyámságot.

A dokumentumban azt írták, hogy nincs semmilyen „hivatalos ok”, ami miatt az énekesnő édesapját eltávolítanák a gyámságból, és szerintük az is vitatható, hogy egy új gyám kijelölése Britney érdekét szolgálná. Leírták azt is, hogy Jamie Spears „igaztalan támadások alatt áll”, amelyek ellen továbbra is küzdeni fog, de mindemellett

Mr. Spears együtt fog működni a bírósággal és a lánya új ügyvédjével azzal kapcsolatban, hogy egy új gyámot jelöljenek ki az ő helyére.

A hivatalos tisztségétől függetlenül Mr. Spears mindig Ms. Spears édesapja lesz, és feltételek nélkül szeretni fogja, és az ő érdekeit fogja szem előtt tartani – tették hozzá. Mindeközben a dokumentumban Jamie Spears azt is kifogásolta, hogy Britney édesanyja egyáltalán nem vett részt a gyámságban. Azt is leszögezte, hogy soha semmire nem kényszerítette lányát.

Az énekesnő ügyvédje, Mathew Rosengart azt mondta: örülnek a döntésnek, de csalódott amiatt, hogy egyben az énekesnő édesanyját is támadás alá vették. Hozzátette: mindemellett hivatalos eljárás keretében ki fogják vizsgáltatni, hogy Britney Spears édesapja miként végezte közel másfél évtizedes gyámságát.