Holtan találták Krivij Rih polgármesterét

Öngyilkosságot követett el egy Dnyipropetrovszk megyei város polgármestere Ukrajnában − írja a Kárpáthír. Konsztantin Pavlov holttestét Vilne településen, egy ház verandáján találták meg vasárnap délelőtt.

A helyszínre érkező hatóságok egy fegyvert is találtak. A helyszínelés még vasárnap délután is tartott, a Telegram közösségi platformon több fényképet is megosztottak a polgármester holttestéről és a helyszínelésről.

