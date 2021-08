Oroszországban június vége óta először csökkent 21 ezer alá az újonnan diagnosztizált új koronavírusos fertőzöttek száma. A halálos áldozatoké ötödik napja haladja meg a nyolcszázat a hétfőn közzétett hivatalos adatok szerint − írja az MTI.

Az igazolt fertőzöttek száma 20 765-tel, 6 621 601-re emelkedett. A napi növekmény 0,31 százalék, az új esetek 8,6 százaléka volt tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 550 379-re, a halottaké 806-tal 171 305-re a felépülteké pedig 20 765-tel 5 899 917-re nőtt.

A járványhelyzet javulása miatt az orosz operatív törzs úgy határozott, hogy augusztus 27-től négyről hétre növelhető a Moszkva és Budapest között közlekedő repülőjáratok száma, és hetente egyszer más városokból is indítható járat Magyarországra. A járatszám növelését Ciprus, Egyiptom, Kirgizisztán és Tádzsikisztán esetében is bejelentette a testület, valamint eltörölte a Dél-Korea, Csehország és a Dominikai Köztársaság esetében korábban bevezetett korlátozásokat is.